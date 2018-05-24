Беккер: не вижу игрока, способного обыграть Надаля в Париже

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» Борис Беккер оценил перспективы испанца Рафаэля Надаля на предстоящем Открытом чемпионате Франции.



«Безусловно, Рафа является главным претендентом на победу на «Ролан Гаррос». Есть пара теннисистов, которые близки к тому, чтобы прервать его гегемонию. Впрочем, если Надаль избежит травм, то не вижу игрока, способного обыграть его в Париже. Рафа может проиграть только себе», — приводит слова Беккера CNN.



В стартовом поединке на «Ролан Гаррос» Надаль, являющийся десятикратным победителем соревнований, встретится с украинцем Александром Долгополовым.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».