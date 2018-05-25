Люти: Федерер совмещает тренировки на траве и харде

Тренер швейцарца Роджера Федерера Северин Люти рассказал о подготовке бывшей первой ракетки мира к сезону турниров на траве.

«Как проходит подготовка? Отлично. Я провёл с Роджером неделю в Дубае перед тем, как он отправился в Африку по делам своего благотворительного фонда. Когда он вернулся, работу с ним продолжил Иван Любичич.

Федерер немного отдохнул перед началом работы над физикой и техникой тенниса. Мне очень нравятся эти этапы подготовки, когда ты можешь спокойно решить, над чем стоит работать дальше.

Сейчас мы совмещаем тренировки на траве и харде. В Швейцарии не так много кортов с травяным покрытием. Это не идеальное покрытие для работы над движением, нужно быть аккуратным, чтобы не поскользнуться и не получить травмы. Поэтому мы стараемся найти баланс: после нескольких дней работы на траве переходим на хард. Цель – подойти к турниру в Штутгарте, адаптировавшись к травяному покрытию», — цитирует Люти Le Matin.