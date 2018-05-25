Веснина и Шарапова провели совместную тренировку в Париже

Российские теннисистки Елена Веснина и Мария Шарапова провели совместную тренировку в Париже перед стартом Открытого чемпионата Франции по теннису. Фотографией с соотечественницей в «Твиттере» поделилась Веснина.
Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» стартуют в воскресенье, 27 мая. Веснина в первом круге сыграет с представительницей США Бернардой Пера. Шарапова, посеянная под 28-м номером, в стартовом матче встретится с победительницей квалификационных соревнований.
Запись можно посмотреть в «твиттере» Весниной.
Перед «Ролан Гаррос» Веснина уступила во втором круге турнира в Риме (Италия) Винус Уильямс, а Шарапова проиграла в полуфинале румынке Симоне Халеп.
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