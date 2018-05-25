Джокович сыграет с Дутрой да Силвой, Тим — с Ивашко на старте «Ролан Гаррос»

Состоялось распределение победителей квалификации и «лаки-лузеров» по основной сетке Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема».
Австриец Доминик Тим, посеянный под седьмым номером, в стартовом круге встретится с белорусом Ильёй Ивашко, а серб Новак Джокович (20) сыграет с представителем Бразилии Рожериу Дутрой да Силвой.
Мужчины. «Ролан Гаррос». Распределение победителей квалификации по основной сетке
Мирза Башич (Босния и Герцеговина) – Адам Павлашек (Чехия, Q)
Йозеф Ковалик (Словакия, Q) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 10)
Маркос Багдатис (Кипр) – Сантьяго Хиральдо (Колумбия, Q)
Рожериу Дутра да Силва (Бразилия, Q) – Новак Джокович (Сербия, 20)
Хауме Мунар (Испания, Q) – Давид Феррер (Испания)
Гидо Андреосси (Аргентина, Q) — Тейлор Фритц (США)
Доминик Тим (Австрия, 7) – Илья Ивашко (Беларусь, Q)
Стефанос Циципас (Греция) – Карлос Табернер (Испания, Q)
Эрнест Гулбис (Латвия, Q) – Жиль Мюллер (Люксембург, 29)
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) – Денис Кудла (США, Q)
Хуберт Хуркач (Польша, Q) – Теннис Сандгрен (США)
Дуди Села (Израиль) – Элиас Имер (Швеция, Q)
Джордан Томпсон (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, Q)
Мартин Клижан (Словакия, Q) – Ласло Джере (Сербия)
Ник Кирьос (Австралия, 21) – Бернард Томич (Австралия)
Федерико Дельбонис (Аргентина) — Томас Беллуччи (Бразилия, Q)
Распределение «лаки-лузеров» по основной сетке
Юрген Зопп (Эстония, LL) – Джек Сок (США, 14)
Фелисьяно Лопес (Испания, 28) – Сергей Стаховский (Украина, LL)
Петер Полански (Канада, LL) – Пьер-Юг Эрбер (Франция)
Оскар Отте (Германия, LL) – Маттео Берреттини (Италия).