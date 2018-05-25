Победы Тима и Симона — в обзоре полуфиналов турнира в Лионе

Австриец Доминик Тим вышел в финал турнира категории ATP 250, который проходит в Лионе (Франция). Первая ракетка соревнований обыграл серба Душана Лайовича со счётом 6:4, 5:7, 6:4.

Французский теннисист Жиль Симон вышел в финал турнира в Лионе (Франция), со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в двух партиях обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри.

Решающий матч турнира с призовым фондом в размере $ 592 290 состоится в субботу, 26 мая. В прошлом сезоне победителем соревнований стал француз Жо-Вильфрид Цонга, обыграв в финале чеха Томаша Бердыха.