Победы Тима и Симона — в обзоре полуфиналов турнира в Лионе

Австриец Доминик Тим вышел в финал турнира категории ATP 250, который проходит в Лионе (Франция). Первая ракетка соревнований обыграл серба Душана Лайовича со счётом 6:4, 5:7, 6:4.
Французский теннисист Жиль Симон вышел в финал турнира в Лионе (Франция), со счётом 6:1, 7:6 (8:6) в двух партиях обыграв представителя Великобритании Кэмерона Норри.
Решающий матч турнира с призовым фондом в размере $ 592 290 состоится в субботу, 26 мая. В прошлом сезоне победителем соревнований стал француз Жо-Вильфрид Цонга, обыграв в финале чеха Томаша Бердыха.
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На 4-й неделе мая проходят 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».