Скьявоне: я пью слишком много Бордо. Надо прекратить, иначе стану алкоголиком

Итальянка Франческа Скьявоне поделилась впечатлениями от победы в квалификации Открытого чемпионата Франции, который она выиграла в 2011 году. В финале отборочных соревнований 2018 года она разгромила россиянку Евгению Родину — 6:0, 6:1.

«Мы обязательно откроем бутылочку вина с моей командой. Я начала пить слишком много Бордо. Мне нужно прекратить, а то я стану алкоголиком. Если серьёзно, то я очень рада. Тело нуждается в отдыхе, но в целом всё отлично.

Это настоящий подарок для меня. Я очень рада и с нетерпением жду матча основной сетки", — приводит слова Скьявоне официальный сайт турнира.