Т. Надаль: для «Ролан Гаррос» плохо, что Федерер пропускает турнир

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал, как относится к пропуску швейцарцем Роджером Федерером грунтовой части сезона.

«Прежде всего это плохая новость для организаторов и поклонников „Ролан Гаррос“. Один из лучших игроков в истории, один из самых популярных теннисистов второй год кряду пропускает соревнования. Он считает, что в Париже у него не так много шансов на титул, как на Уимблдоне, поэтому целенаправленно готовится к травяному сезону», — приводит слова Тони Надаля AS.