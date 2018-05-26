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Т. Надаль: для «Ролан Гаррос» плохо, что Федерер пропускает турнир

Т. Надаль: для «Ролан Гаррос» плохо, что Федерер пропускает турнир
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал, как относится к пропуску швейцарцем Роджером Федерером грунтовой части сезона.

«Прежде всего это плохая новость для организаторов и поклонников „Ролан Гаррос“. Один из лучших игроков в истории, один из самых популярных теннисистов второй год кряду пропускает соревнования. Он считает, что в Париже у него не так много шансов на титул, как на Уимблдоне, поэтому целенаправленно готовится к травяному сезону», — приводит слова Тони Надаля AS.

Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера
Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».
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