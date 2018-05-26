Т. Надаль: для «Ролан Гаррос» плохо, что Федерер пропускает турнир

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанца Рафаэля Надаля, рассказал, как относится к пропуску швейцарцем Роджером Федерером грунтовой части сезона.
«Прежде всего это плохая новость для организаторов и поклонников „Ролан Гаррос“. Один из лучших игроков в истории, один из самых популярных теннисистов второй год кряду пропускает соревнования. Он считает, что в Париже у него не так много шансов на титул, как на Уимблдоне, поэтому целенаправленно готовится к травяному сезону», — приводит слова Тони Надаля AS.
Рафаэль Надаль не успокоится, пока не побьёт все рекорды Роджера Федерера
Надаль снова сместил Федерера с первой строчки рейтинга ATP, установив новые рекорды, и будет лидером как минимум до конца «Ролан Гаррос».