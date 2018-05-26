Чакветадзе: не факт, что у Павлюченковой остались силы на «Ролан Гаррос»

Экс пятая ракетка мира и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала победу россиянки Анастасии Павлюченковой над словачкой Доминикой Цибулковой в финале турнира в Страсбурге на трёх тай-брейках.



«С одной стороны, хорошо, что россиянка выиграла титул. Это действительно хорошая победа, потому что Цибулкова — не подарок. Она просто так ничего не отдаёт, её нужно обыгрывать, и Настя отыграла два матчбола в поединке, длившемся 3 часа 39 минут.



Загвоздка заключается в том, что из Страсбурга нужно приехать в Париж и выступить на более важном турнире — «Ролан Гаррос». Не факт, что останутся психологические и физические силы. На таких крупных турнирах нужно быть готовым на все сто, а Настя оставила очень много сил в Страсбурге. Потому топ-игроки и не любят выступать на неделе перед крупными турнирами, предпочитая подготовиться и привыкнуть к кортам. Хотя обещают дожди: может, старт «Ролан Гаррос» немножко оттянется.



С учётом завоевания титула, рассчитывать на вторую неделю Настя может всегда. Почему-то на грунте она себя чувствует не очень хорошо, но победа на турнире с таким тяжёлым финалом придаст ей уверенности. Однако уверенность хороша, когда ты чувствуешь себя свежим. Когда игрок устал, никакая мотивация не поможет. Не у всех получается переступить через себя», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Павлюченкова отыграла два матчбола и за 3,5 часа победила Цибулкову в Страсбурге