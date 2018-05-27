Шаповалов: кажется, Рублёв, будучи младше, умел ходить на руках

Канадец Денис Шаповалов рассказал, что любит смотреть записи знаменитых старых теннисных матчей, а также вспомнил о своих навыках в гимнастике и умениях Андрея Рублёва.



«Мне очень нравится смотреть видеозаписи матчей великих чемпионов на Youtube. Такие великие матчи, как победа Роджера Федерера над Питом Сампрасом на Уимблдоне. Я смотрел много игр Патрика Рафтера, пытался повторять его удары с лёта у сетки, его работу ног, необходимую для этих ударов.



Я успеваю ко многим тяжёлым мячам, но, думаю, это просто моё врождённое умение. Помню, когда мне было лет 10, мой друг устроил праздник в месте, где были гимнастические снаряды. Я пошёл на батут и начал крутить сальто. Всех это очень впечатлило, мне начали говорить: „ого, тебе нужно попробовать себя в гимнастике“. Но моя мама ответила, что я буду слишком высоким для этого, и что нас интересует только теннис. Тем не менее я не был настолько хорош в гимнастике, как Андрей Рублёв. Кажется, он умел ходить на руках, когда был младше», — приводит слова Шаповалова Tennis World USA.