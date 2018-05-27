Джокович и Андерсон выдвинули свои кандидатуры на новый срок в совете игроков

29 июня состоятся очередные выборы в совет игроков ATP на срок до 2020 года. В настоящий момент президентом совета является серб Новак Джокович, а вице-президентом — южноафриканец Кевин Андерсон. Оба уже выдвинули свои кандидатуры на новый срок.



Также в число кандидатов на участие в совете вошли Сэм Куэрри, Джон Иснер, Робин Хасе, Миша Зверев, Ян-Леннард Штруфф, Вашек Поспишил, Мариуш Копил, Лу Яньсюнь, Стефано Травалья. Из парных игроков кандидатуры выдвинули Марсело Мало, Раджив Рам, Артём Ситак, Джейми Маррей и Бруно Суарес, а из тренеров — Фредерико Маркес и Даниэль Валверду. Об этом сообщает Tennis World USA.