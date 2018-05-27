Шаповалов: точно не смог бы играть на топ-уровне так долго, как Федерер

Канадец Денис Шаповалов рассказал, что понимает, с какими трудностями сталкиваются лучшие теннисисты мира.

«Представляете, как им нелегко? У самых популярных игроков много обязательств перед спонсорами и обществом. Кроме того, они не могу просто выйти из дома, сходить в кино, не вызвав ажиотаж. Им нужно везде успевать и вести себя аккуратно, а ещё и в теннис играть. Не уверен, что я смог бы долго играть на высоком уровне, будь у меня такая жизнь. Я бы точно не выступал так долго, как Федерер», — приводит слова Шаповалова GQ.