Корне одержала волевую победу над Эррани на старте «Ролан Гаррос»

Француженка Ализе Корне (32) вышла во второй круг «Ролан Гаррос — 2018», одержав волевую победу над итальянкой Сарой Эррани — 2:6, 6:2, 6:3. Корне уступала со счётом 2:6, 0:2, после чего оформила «скрытую баранку» во второй партии.



Поединок продолжался ровно два часа. Корне ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и использовала семь брейк-пойнтов из 12. На счету Эррани четыре двойные и шесть реализованных брейк-пойнтов из 11. Эйсов у Сары также не было.



Во втором раунде Корне сыграет со своей соотечественницей — либо Хлоэ Паке (WC), либо Полин Пармантье (WC).

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