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Доналдсон в пяти сетах победил Джарри на «Ролан Гаррос» и сыграет с Димитровым

Доналдсон в пяти сетах победил Джарри на «Ролан Гаррос» и сыграет с Димитровым
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Американец Джаред Доналдсон в пяти партиях одолел чилийца Николаса Джарри в стартовом раунде «Ролан Гаррос» — 2018 — 6:3, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты. Доналдсон выполнил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Джарри 12 эйсов, две двойные и трёх реализованных брейк-пойнта из 10.

Во втором круге Джаред сыграет с болгарином Григором Димитровым (4), который чуть ранее одержал победу над египтянином Мохамедом Сафватом (LL) в трёх партиях.

Ролан Гаррос (м) 2018. 1-й круг
27 мая 2018 года, воскресенье. 13:45 МСК
Николас
Джарри
Джаред
Доналдсон
3:6 6:4 6:3 3:6 4:6
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