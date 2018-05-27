Доналдсон в пяти сетах победил Джарри на «Ролан Гаррос» и сыграет с Димитровым

Американец Джаред Доналдсон в пяти партиях одолел чилийца Николаса Джарри в стартовом раунде «Ролан Гаррос» — 2018 — 6:3, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 52 минуты. Доналдсон выполнил 11 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и использовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Джарри 12 эйсов, две двойные и трёх реализованных брейк-пойнта из 10.



Во втором круге Джаред сыграет с болгарином Григором Димитровым (4), который чуть ранее одержал победу над египтянином Мохамедом Сафватом (LL) в трёх партиях.

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