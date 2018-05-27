Медведев проиграл Пуи в стартовом матче на «Ролан Гаррос»

Россиянин Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг на «Ролан Гаррос», уступив в стартовом поединке французу Люка Пуи, посеянному под 15-м номером, со счётом 2:6, 3:6, 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 41 минуту. Медведев, занимающий 53-е место в рейтинге ATP, выполнил 3 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 1 брейк-пойнт из 4. На счету Пуи 9 эйсов, 2 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов из 9.



«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Пуи поспорит с победителем матча Петер Гоёвчик (Германия) – Кэмерон Норри (Великобритания).

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