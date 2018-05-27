Вердаско прошёл во второй круг «РГ», обыграв Нисиоку за 4,5 часа

Испанский теннисист Фернандо Вердаско пробился во второй круг «Ролан Гаррос». В стартовом поединке 30-я ракетка соревнований обыграл японского спортсмена Йосихито Нисиоку со счётом 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 6:7 (3:7), 7:5.



Теннисисты провели на корте 4 часа 22 минуты. Вердаско выполнил 10 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 11 брейк-пойнтов из 22. На счету Нисиоки 10 упущенных брейк-пойнтов, он обошёлся без эйсов и подач навылет.



Во втором круге Вердаско встретится с победителем матча Гидо Андреосси (Аргентина, Q) – Тейлор Фритц (США).



Мужчины. «Ролан Гаррос». Первый круг

Маттео Берреттини (Италия) – Оскар Отте (Германия, LL) – 3:6, 7:5, 6:2, 6:1.

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