Остапенко – вторая теннисистка, проигравшая в 1-м круге «РГ» в ранге чемпионки

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не сумела защитить прошлогодний титул, завоёванный на «Ролан Гаррос». В стартовом матче 20-летняя уроженка Риги уступила украинке Катерине Козловой со счётом 5:7, 3:6.



Пятая ракетка мира стала второй теннисисткой, которая начала защиту титула на Открытом чемпионате Франции с поражения в первом круге. В 2005 году аналогичным результатом отметилась россиянка Анастасия Мыскина, которая годом ранее первенствовала на кортах Парижа.



Кроме того, Остапенко стала шестой теннисисткой, проигравшей в первом круге в качестве действующего победителя турнира «Большого шлема». В 1994 году немка Штеффи Граф уступила на старте Уимблдона, в 2003 году американка Дженнифер Каприати зачехлила ракетку после первой игры на Открытом чемпионате Австралии, в 2005 году россиянка Светлана Кузнецова уступила в первом круге на US Open, а Анастасия Мыскина – в Париже. В 2017 году немка Анжелика Кербер проиграла в первом круге, будучи действующей победительницей Открытого чемпионата США.

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