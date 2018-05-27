Козлова: ещё несколько дней назад не была уверена, что смогу выступить на «РГ»

Украинская теннисистка Катерина Козлова поделилась эмоциями после того, как сотворила сенсацию в первом круге «Ролан Гаррос». 24-летняя теннисистка обыграла пятую ракетку мира Елену Остапенко, являющуюся действующей победительницей соревнований, со счётом 7:5, 6:3. Во втором круге Козлова встретится с победительницей матча Катержина Синякова (Чехия) — Виктория Азаренко (Беларусь, SR).



«По правде говоря, у меня не было никаких ожиданий. Я просто старалась наслаждаться каждой минутой, проведённой на корте, поскольку несколько дней назад не была уверена, что смогу выступить в Париже. Приятно, что мне удалось вернуться на корт и показать конкурентоспособный теннис. Я добилась отличного результата, это замечательно.



Я получила травму во время турнира в Индиан-Уэллсе. У меня появились болезненные ощущения в колене, существовал риск проведения операции. К счастью, я встретилась с хорошей группой физиотерапевтов, и мы проделали отличную восстановительную работу в Испании. Спустя два месяца я вернулась на корт и стала выступать ещё на прошлой неделе. Самое главное, что мне удалось избежать операции», — приводит слова Козловой официальный сайт тура.

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