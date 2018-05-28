Победы А. Зверева, Димитрова и Нисикори — в обзоре 1-го круга «Ролан Гаррос»

Завершились стартовые матчи второго круг Открытого чемпионата Франции, второго в сезоне турнира «Большого шлема».

Бельгийский теннисист Давид Гоффен (8) пробился во второй круг турнира, одержав волевую победу над голландцем Робином Хасе со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:1, 6:0. За выход в третий круг Гоффен поспорит с французом Корентеном Муте (WC), ранее обыгравшим хорвата Иво Карловича.

Уверенно стартовал на «Ролан Гаррос» болгарин Григор Димитров (4), в трёх сетах обыграв египтянина Мохамеда Сафвата – 6:1, 6:4, 7:6 (7:1). Соперник Димитрова по второму раунду «Ролан Гаррос» — Джаред Дональдсон (США).

Немецкий теннисист Александр Зверев (2) также вышел во второй круг турнира. В стартовом матче он обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса со счётом 6:1, 6:1, 6:2. За выход в третий круг Зверев поспорит с победителем матча Иржи Веселы (Чехия) – Душан Лайович (Сербия).

Японский теннисист Кей Нисикори (19) в первом круге соревнований обыграл француза Максима Жанвье (WC) со счётом 7:6 (7:0), 6:4, 6:4. Во втором круге Нисикори встретится с победителем матча Бенуа Пэр (Франция) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).

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Шарапова, Надаль, Касаткина выходят на сцену. Матчи 2-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Шарапова, Касаткина, Веснина, Хачанов, Южный, а также Надаль, Джокович, Вавринка, Возняцки сыграют в понедельник на «Ролан Гаррос».