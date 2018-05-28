Хачанов поднялся на 38-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 28 мая россиянин Карен Хачанов поднялся на 38-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 28 мая
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 8670.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5615.
4 (4). Марин Чилич (Хорватия) – 4950.
5 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870.
6 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 4450.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3355.
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) – 3020.
10 (10). Джон Иснер (США) — 2980.
…
31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1397...
38 (39). Карен Хачанов (Россия) — 1220...
53 (53). Даниил Медведев (Россия) — 974...
79 (78). Евгений Донской (Россия) — 726...
98 (99). Михаил Южный (Россия) — 616.
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».