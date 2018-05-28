Хачанов опустился на 30-ю позицию в чемпионской гонке ATP

В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 28 мая россиянин Карен Хачанов опустился на 30-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 28 мая
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3135.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 3040.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 2300.
5 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2010.
6 (6). Доминик Тим (Австрия) — 1785.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1440.
8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380.
9 (9). Джон Иснер (США) — 1320.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 1275.
...
30 (28). Карен Хачанов (Россия) — 640...
47 (41). Даниил Медведев (Россия) — 552...
56 (54). Андрей Рублёв (Россия) — 440..
71 (71). Евгений Донской (Россия) — 372.
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