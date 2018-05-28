Сафиуллин опустился на 39-ю строчку в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й

Россиянин Роман Сафиуллин опустился на 39-ю строчку в чемпионской гонке U21. Его соотечественник Андрей Рублёв располагается на шестой позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 28 мая

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3135.

2 (2). Денис Шаповалов (Канада) — 775.

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 759.

4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 638.

5 (5). Тейлор Фритц (США) — 547.

6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 440.

7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 419.

8 (8). Райлли Опелка (США) — 299.

9 (9). Марк Полманс (Австралия) — 253.

10 (10). Каспер Рууд (Норвегия) — 249...

39 (37). Роман Сафиуллин (Россия) — 60.