Свитолина: мне нужно проводить много часов на корте, чтобы стать сильнее

Украинка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над представительницей Австралии Айлой Томлянович в первом круге Открытого чемпионата Франции со счётом 7:5, 6:3.

«Мне удалось найти себя по ходу встречи, и я смогла вернуться в игру. Мне было важно доставать как можно больше мячей и бороться до конца. Думаю, мне это удалось. Постепенно я стала играть всё лучше. Поначалу Айла выполняла отличные удары, я же не вошла в игру, поэтому чересчур торопилась атаковать. Я постаралась собраться, наладить свою игру. Для первого круга это было хорошо.

Сейчас я пойду домой, а потом сразу же вернусь на корт. Не хочу, чтобы в следующем матче повторилось то же самое, поэтому поработаю над своей игрой. Мне нужно проводить много часов на корте, чтобы стать сильнее. Важно продолжать усердно тренироваться, чтобы прибавить. Здорово, что у меня будет пара выходных, и физически я буду готова к следующей встрече", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.

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