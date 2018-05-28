Кирьос останется в Париже, чтобы подготовиться к следующим турнирам

Журналист Крэйг Габриэл рассказал о подготовке австралийского теннисиста Ника Кирьоса к Открытому чемпионату Франции по теннису. Спортсмен в итоге не смог полностью реабилитироваться после травмы локтя и был вынужден сняться с «Ролан Гаррос».

«Кирьос занимался по два дополнительных часа в день, а также ходил в спортзал. Если бы турнир в Лионе был на неделю позже, он бы сыграл в одиночном разряде, чтобы подготовиться к «Ролан Гаррос».

Кирьос остаётся в Париже, чтобы продолжить подготовку. Он точно сыграет в Штутгарте на травяном покрытии», — написал у себя в «твиттере» Габриэл.

23-летний австралиец отказался от участия в «Ролан Гаррос» за день до своего первого матча. Соперником Кирьоса должен был стать его соотечественник Бернард Томич.