В. Уильямс: мы с Сереной не играли в паре целую вечность

Американская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала поражение от китаянки Ван Цян в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 4:6, 5:7 и поделилась ожиданиями от выступления в паре со своей сестрой Сереной.
«Думаю, Ван сыграла просто здорово. Каждый раз, когда я с ней встречаюсь, она демонстрирует великолепный теннис. По ходу матча она действовала всё лучше.
Мы с Сереной не играли в паре целую вечность. Надеюсь, нам удастся начать оттуда, где мы остановились", — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт тура.
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