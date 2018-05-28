Корне: по ходу матча с Эррани я смогла перебороть свои сомнения и страхи

Француженка Ализе Корне прокомментировала свою победу над итальянкой Сарой Эррани в первом круге «Ролан Гаррос» со счётом 2:6, 6:2, 6:3.
«Я очень рада победе. Я плохо начала матч, не вошла в игру. Я не ощущала уверенности в своих силах и была не готова. Но я смогла перебороть свои сомнения и страхи. В целом я удовлетворена результатом.
Я смогла изменить ход встречи, потому что сохраняла спокойствие, несмотря на плохое начало матча. Я стала лучше двигаться. А когда я прибавляю в работе ног, то в целом играю лучше", — цитирует Корне официальный сайт тура.
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