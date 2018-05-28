Макарова: ситуация с Весниной случилась в самый последний момент

Российская теннисистка Екатерина Макарова поделилась эмоциями после победы в первом круге «Ролан Гаррос» над китаянкой Чжэй Сайсай (6:4, 6:1). Также Макарова ответила на вопрос об отказе от совместного выступления со своей соотечественницей Еленой Весниной в парном разряде во Франции.

«Я чувствую себя намного лучше, хорошо даже. Правда, было мало времени хорошо подготовиться, поэтому сегодня было как-то волнительно и вообще тяжело в принципе. Очень жарко сегодня, влажно. Но я невероятно рада, что смогла преодолеть сегодняшние трудности и пройти дальше.

Что касается распада с Весниной, то как-то так сейчас сложилась ситуация. Это случилось в самый последний момент, поэтому я не хочу никак это комментировать. Пока что так», — сказала Макарова.

В следующем круге «Ролан Гаррос» Макарова сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой.