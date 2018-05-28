Азаренко: не удалось сыграть так же хорошо, как на тренировках

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала собственное поражение в матче первого раунда Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она уступила чешке Катержине Синяковой – 5:7, 5:7.



"Я провела несколько отличных тренировок после турнира в Риме, но в матче сыграть так же хорошо мне не удалось. Очевидно, поражение в первом же матче разочаровывает.



Мне нужно подробно разобрать свою игру и обратить внимание на те элементы, которые я могу улучшить. Обидно, что "Ролан Гаррос"окончен, но теперь у меня есть две недели для подготовки к следующим турнирам", – цитирует Азаренко официальный сайт WTA.



Лучшим результатом 28-летней теннисистки на кортах "Ролан Гаррос" был выход в полуфинал в 2013 году.

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