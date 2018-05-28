Младенович проиграла Петкович на старте «Ролан Гаррос» и вылетит из топ-50

Немка Андреа Петкович вышла во второй круг «Ролан Гаррос»—2018, обыграв француженку Кристину Младенович (29) в двух партиях — 7:6 (12:10), 6:2. На тай-брейке у Младенович было четыре сетбола, в том числе тройной.
Поединок продолжался 1 час 44 минуты. Петкович выполнила 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Младенович 4 подачи навылет, 7 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Следующая соперница Андреа определится в матче между шведкой Юханной Ларссон и американкой Бетани Маттек-Сэндс.
Отметим, что вне зависимости от выступлений других теннисисток Кристина после завершения «Ролан Гаррос» вылетит из топ-50.
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