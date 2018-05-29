Симон: я прибыл на «Ролан Гаррос» в прекрасной форме

Французский теннисист Жиль Симон поделился впечатлениями от победы над представителем Грузии Николозом Басилашвили в первом круге "Ролан Гаррос" со счётом 6:4, 6:0, 6:7 (4:7), 6:4.

"Я прибыл на этот турнир в прекрасной форме. Я сумел успешно восстановиться после соревнований в Лионе. Теперь мне предстоит выйти на корт послезавтра. Важно найти баланс между продолжением тренировок, сохранением формы и восстановлением. Психологически я отлично себя чувствую, потому что побеждать всегда приятно", — приводит слова Симона официальный сайт тура.

2-й день «Ролан Гаррос». Касаткина удачно стартовала в Париже. Как это было Азаренко, Вавринка, Южный, Веснина проиграли, Касаткина, Джокович, Хачанов, Циципас, Возняцки прошли дальше, Шарапова не начала из-за дождя.