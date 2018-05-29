Дель Потро победил Маю в первом круге Открытого чемпионата Франции

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче пятая ракетка турнира обыграл француза Николя Маю (WC) со счётом 1:6, 6:1, 6:2, 6:4.



Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Дель Потро выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10, исполнил 38 виннеров и допустил 23 невынужденные ошибки. На счету Маю 3 эйса, 3 двойные ошибки, 2 упущенных брейк-пойнта и 34 виннера.



Во втором круге дель Потро встретится с победителем матча Леонардо Майер (Аргентина) – Жюльен Беннето (Франция).

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