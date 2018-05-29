Что вы думаете о необычном наряде С. Уильямс на «Ролан Гаррос»?

Американка Серена Уильямс (SR) вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв чешку Кристину Плишкову в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:4. Для Уильямс это первый матч после поражения от японки Наоми Осаки на старте турнира в Майами. Следующей соперницей Уильямс будет австралийка Эшли Барти (17), разгромившая россиянку Наталью Вихлянцеву.



Первый матч на Открытом чемпионате Франции Уильямс провела в необычном наряде «Чёрной пантеры». «Чемпионат» предлагает вам поделиться собственной точкой зрения по этому поводу.

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