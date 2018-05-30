Дель Потро: врач посоветовал отдохнуть 10 дней перед стартом «РГ»

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро после победы над французом Николя Маю (WC) со счётом 1:6, 6:1, 6:2, 6:4 в первом круге «Ролан Гаррос» поблагодарил свою команду.



«Хотелось бы поблагодарить прекрасных профессионалов, которые меня окружают. С их помощью мне удалось приехать в Париж. Доктор посоветовал мне не проводить матчи в течение десяти дней. Мы с уважением отнеслись к его совету, и теперь я снова вернулся на корт», — цитирует аргентинца официальный сайт ATP.



Во втором круге дель Потро встретится с победителем матча Леонардо Майер (Аргентина) – Жюльен Беннето (Франция).

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