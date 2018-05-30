Дель Потро: врач посоветовал отдохнуть 10 дней перед стартом «РГ»

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро после победы над французом Николя Маю (WC) со счётом 1:6, 6:1, 6:2, 6:4 в первом круге «Ролан Гаррос» поблагодарил свою команду.
«Хотелось бы поблагодарить прекрасных профессионалов, которые меня окружают. С их помощью мне удалось приехать в Париж. Доктор посоветовал мне не проводить матчи в течение десяти дней. Мы с уважением отнеслись к его совету, и теперь я снова вернулся на корт», — цитирует аргентинца официальный сайт ATP.
Во втором круге дель Потро встретится с победителем матча Леонардо Майер (Аргентина) – Жюльен Беннето (Франция).
10 причин, почему нужно следить за «Ролан Гаррос»
Шарапова и Серена Уильямс могут сыграть в 1/8 финала, суперматч Кузнецова — Мугуруса, борьба за 1-е место и другие интриги «Ролан Гаррос».
3-й день «Ролан Гаррос». Победное возвращение Шараповой. Как это было
Онлайн-трансляция третьего дня «Ролан Гаррос», в рамках которого сыграют Шарапова, Надаль, Кузнецова, Павлюченкова, Халеп, Чилич и другие.