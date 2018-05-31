Возняцки: мне удалось взять игру под свой контроль и довести её до победы

Датчанка Каролина Возняцки (2) поделилась впечатлениями от победы над испанкой Георгиной Гарсией Перес со счётом 6:1, 6:0 во втором круге Открытого чемпионата Франции.
«Это был хороший матч. Я нейтрализовала подачу соперницы, которая является одной из её сильных сторон. Мне удалось взять игру под свой контроль и довести встречу до победного результата. Лёгких матчей не бывает, особенно это касается грунтового покрытия. Постараюсь сохранить необходимый ритм и показать лучший теннис в следующих матчах», — цитирует Возняцки официальный сайт WTA.
Следующей соперницей Возняцки будет француженка Полин Пармантье (WC).
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