Монфис: Гоффен — не лучший соперник для 3-го раунда «Ролан Гаррос»

Французский теннисист Гаэль Монфис обыграл словака Мартина Клижана со счётом 6:2, 6:4, 6:4 во втором круге «Ролан Гаррос». Его следующим соперником будет бельгиец Давид Гоффен, посеянный под восьмым номером.



«Мы называем Гоффена геометром. Это очень точный теннисист, который силён с физической точки зрения. Гоффен – солидный игрок, он по праву занимает место в первой десятке мирового рейтинга. Это не самый лучший соперник, которого можно было получить в третьем раунде», — цитирует Монфиса официальный сайт ATP.

Во втором круге Гоффен уверенно обыграл француза Корентена Муте (WC) со счётом 7:5, 6:0, 6:1.

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