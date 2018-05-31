Калинская и Макарова проиграли на старте «Ролан Гаррос» в парном разряде

Российские теннисистки Анна Калинская и Екатерина Макарова не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях уступили представительницам США Дженнифер Брэйди и Ване Кинг со счётом 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.



За выход в третий круг Открытого чемпионата Франции Брэйди и Кинг поспорят с украинкой Катериной Бондаренко и представительницей Сербии Александрой Крунич.

Накануне из турнира выбыла россиянка Елена Веснина, которая ранее постоянно выступала в дуэте с Макаровой.



Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».