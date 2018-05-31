Шаповалов примет участие в турнире в Вашингтоне

Канадский теннисист Денис Шаповалов примет участие в турнире «ATP 500» в Вашингтоне (США), который будет проходить в конце июля – начале августа. Также среди участников будут и другие звёзды турниров Next Gen: Чхун Хён и Фрэнсис Тиафо. В турнире среди женщин примет участие Наоми Осака.

«Это удивительно талантливые ребята, которые уже очень многого достигли в 19-22 года. Они и сами по себе являются яркими личностями. Если посмотреть их интервью, можно понять, насколько это интересные люди. Мы рады, что к 50-летию турнира в Вашингтоне у нас соберётся столь яркий состав участников», — цитирует турнирного директора Кили О’Брайена пресс-служба турнира.

Помимо перечисленных игроков в Вашингтон приедут Энди Маррей, Джон Иснер, Давид Гоффен и Кевин Андерсон.