Рамос-Виньолас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с дель Потро

Испанец Альберт Рамос-Виньолас (31) уверенно обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 6:4, 6:2, 6:4.



Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету Рамоса-Виньоласа 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Его 19-летний соперник выполнил 1 эйс, 2 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.



Соперником испанского теннисиста по третьему раунду соревнований станет победитель пары Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Жюльен Беннетто (Франция).



В параллельном матче представитель Хорватии Борна Чорич в четырёх партиях взял верх над итальянцем Томасом Фаббьяно – 4:6, 6:2, 6:1, 6:1. В следующем круге соперником хорвата станет победитель пары Диего Шварцманн (Аргентина, 11) – Адам Павлашек (Чехия).

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».