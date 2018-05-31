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Рамос-Виньолас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с дель Потро

Рамос-Виньолас вышел в 3-й круг «Ролан Гаррос», где может сыграть с дель Потро
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Альберт Рамос-Виньолас (31) уверенно обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 6:4, 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 9 минут. На счету Рамоса-Виньоласа 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Его 19-летний соперник выполнил 1 эйс, 2 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 6 имевшихся.

Соперником испанского теннисиста по третьему раунду соревнований станет победитель пары Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 5) – Жюльен Беннетто (Франция).

В параллельном матче представитель Хорватии Борна Чорич в четырёх партиях взял верх над итальянцем Томасом Фаббьяно – 4:6, 6:2, 6:1, 6:1. В следующем круге соперником хорвата станет победитель пары Диего Шварцманн (Аргентина, 11) – Адам Павлашек (Чехия).

Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 16:45 МСК
Альберт
Рамос-Виньолас
Каспер
Рууд
6:4 6:2 6:4
Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 16:40 МСК
Томас
Фаббьяно
Борна
Чорич
6:4 2:6 1:6 1:6
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