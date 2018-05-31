Эрбер победил Шарди на «Ролан Гаррос» со счётом 9:7 в пятой партии

Француз Пьер-Юг Эрбер обыграл соотечественника Жереми Шарди в матче второго круга Открытого чемпионата Франции – 2:6, 6:3, 6:2, 3:6, 9:7.



Встреча продолжалась 3 часа 28 минут. На счету Эрбера 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14. Шарди выполнил 6 эйсов, 8 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 9.

Шарди вёл с брейком в решающей партии, однако уже начиная со счета 4:5 позволил Эрберу заработать пять матч-болов. Соперником французского теннисиста по третьему раунду станет девятая ракетка турнира из США Джон Иснер.

Второй шаг Марии Шараповой на «Ролан Гаррос». Матчи 5-го дня Россиянки Шарапова и Павлюченкова, а также Серена, Надаль, Халеп, Мугуруса, Чилич, дель Потро, Плишкова закроют 2-й круг «Ролан Гаррос».