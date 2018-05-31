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Дель Потро: удивлены, что я знаю, кем был Ролан Гаррос? Я просто гуглил

Дель Потро: удивлены, что я знаю, кем был Ролан Гаррос? Я просто гуглил
Теннис / Ролан Гаррос 2018

На послематчевой пресс-конференции аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) произошёл забавный эпизод. Репортёр поинтересовался, знает ли теннисист, кем был Ролан Гаррос, чьим именем назван главный грунтовый турнир сезона.

"Конечно знаю, он был лётчиком. Удивлены, что я это знаю?" – спросил пятый номер посева мужской сетки.

"Да, вы первый игрок, кто это знает", – ответил журналист.

"Просто меня спрашивали об этом пару дней назад, поэтому я пошёл и погуглил", – честно признался дель Потро.

В матче третьего раунда турнира Хуан-Мартин встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (31).

Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 18:00 МСК
Жюльен
Беннето
Хуан-Мартин
дель Потро
4:6 3:6 2:6
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