Дель Потро: удивлены, что я знаю, кем был Ролан Гаррос? Я просто гуглил

На послематчевой пресс-конференции аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) произошёл забавный эпизод. Репортёр поинтересовался, знает ли теннисист, кем был Ролан Гаррос, чьим именем назван главный грунтовый турнир сезона.
"Конечно знаю, он был лётчиком. Удивлены, что я это знаю?" – спросил пятый номер посева мужской сетки.
"Да, вы первый игрок, кто это знает", – ответил журналист.
"Просто меня спрашивали об этом пару дней назад, поэтому я пошёл и погуглил", – честно признался дель Потро.
В матче третьего раунда турнира Хуан-Мартин встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (31).
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