Дель Потро: удивлены, что я знаю, кем был Ролан Гаррос? Я просто гуглил

На послематчевой пресс-конференции аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5) произошёл забавный эпизод. Репортёр поинтересовался, знает ли теннисист, кем был Ролан Гаррос, чьим именем назван главный грунтовый турнир сезона.



"Конечно знаю, он был лётчиком. Удивлены, что я это знаю?" – спросил пятый номер посева мужской сетки.



"Да, вы первый игрок, кто это знает", – ответил журналист.



"Просто меня спрашивали об этом пару дней назад, поэтому я пошёл и погуглил", – честно признался дель Потро.

В матче третьего раунда турнира Хуан-Мартин встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом (31).