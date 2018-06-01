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Беннето: сегодня я был слабее физически и психологически

Беннето: сегодня я был слабее физически и психологически
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Француз Жюльен Беннето прокомментировал поражение от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5), которое он потерпел в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 4:6, 3:6, 2:6.

"Играя против таких мощных соперников, как Хуан-Мартин, ты должен быть готов доминировать и вести игру. Сегодня же я не имел ни физической силы, ни психологической. Каждый раз, когда игра завязывалась, он играл мощнее и быстрее. Он возвращал мячи глубоко и каждый раз, когда я пытался пойти вперёд, уже был в нужном месте", – цитирует 36-летнего Беннето официальный сайт ATP.

Поражение в матче стало для Беннето последним в карьере – ранее француз сообщил о завершении профессиональных выступлений после Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде парижских соревнованиях дель Потро обыграл еще одного француза – Николя Маю. После матча 36-летний ветеран заявил, что, скорее всего, продолжит выступления только в парном разряде.

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Ролан Гаррос (м) 2018. 2-й круг
31 мая 2018 года, четверг. 18:00 МСК
Жюльен
Беннето
Хуан-Мартин
дель Потро
4:6 3:6 2:6
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