Беннето: сегодня я был слабее физически и психологически

Француз Жюльен Беннето прокомментировал поражение от аргентинца Хуана-Мартина дель Потро (5), которое он потерпел в матче второго круга «Ролан Гаррос» – 4:6, 3:6, 2:6.



"Играя против таких мощных соперников, как Хуан-Мартин, ты должен быть готов доминировать и вести игру. Сегодня же я не имел ни физической силы, ни психологической. Каждый раз, когда игра завязывалась, он играл мощнее и быстрее. Он возвращал мячи глубоко и каждый раз, когда я пытался пойти вперёд, уже был в нужном месте", – цитирует 36-летнего Беннето официальный сайт ATP.



Поражение в матче стало для Беннето последним в карьере – ранее француз сообщил о завершении профессиональных выступлений после Открытого чемпионата Франции.

В первом раунде парижских соревнованиях дель Потро обыграл еще одного француза – Николя Маю. После матча 36-летний ветеран заявил, что, скорее всего, продолжит выступления только в парном разряде.