Кар. Плишкова: Шафаржова, пожалуй, чувствовала себя не лучшим образом

Чешка Каролина Плишкова прокомментировала победу над своей соотечественницей Люси Шафаржовой во втором круге «Ролан Гаррос» со счётом 3:6, 6:4, 6:1.
"В начале матча у меня возникли трудности на подаче. Я не так много попадала первым мячом. Люси оказывала давление на меня. Думаю, она играла отлично. Я не продемонстрировала свой лучший теннис, но боролась за то, чтобы удержать свою подачу, особенно во втором сете.
Я знала, что если продолжу оказывать давление во второй партии, то у меня будут шансы, так как Люси, пожалуй, чувствовала себя не лучшим образом. Она провела не так много матчей. Я не знаю, как много она тренировалась, но в третьем сете это сказалось. Я чувствовала себя лучше, а у Шафаржовой возникли трудности", — цитирует Плишкову официальный сайт тура.