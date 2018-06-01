Хромачёва и Якупович разгромили Юрак и Векич во втором круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Во втором раунде соревнований они в двух партиях разгромили хорваток Дарию Юрак и Донну Векич со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 46 минут.



За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Хромачёва и Якупович поспорят с победительницами матча Виктория Голубич (Швейцария) / Нина Стоянович (Сербия) — Лара Арруабаррена (Испания) / Катарина Среботник (Словения).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».