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Хромачёва и Якупович разгромили Юрак и Векич во втором круге «Ролан Гаррос»

Хромачёва и Якупович разгромили Юрак и Векич во втором круге «Ролан Гаррос»
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и представительница Словении Далила Якупович вышли в третий круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. Во втором раунде соревнований они в двух партиях разгромили хорваток Дарию Юрак и Донну Векич со счётом 6:1, 6:0. Продолжительность противостояния составила 46 минут.

За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Хромачёва и Якупович поспорят с победительницами матча Виктория Голубич (Швейцария) / Нина Стоянович (Сербия) — Лара Арруабаррена (Испания) / Катарина Среботник (Словения).

Ролан Гаррос — парный разряд (ж) 2018. 2-й круг
01 июня 2018 года, пятница. 12:10 МСК
Дария
Юрак
Донна
Векич
Далила
Якупович
Ирина
Хромачёва
1:6 0:6
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