После поражения Свитолиной возглавить рейтинг по итогам «РГ» могут 4 теннисистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, не смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв представительнице Румынии Михаэле Бузэрнеску со счётом 3:6, 5:7. Таким образом, уроженка Одессы не сможет занять первую строчку рейтинга WTA по итогам «Ролан Гаррос».

На это звание претендуют нынешняя первая ракетка мира румынка Симона Халеп, а также датчанка Каролина Возняцки, испанка Гарбинье Мугуруса и представительница Франции Каролин Гарсия. Ранее из борьбы за первую строчку по итогам «Ролан Гаррос» выбыла чешка Каролина Плишкова.

Свитолина в двух сетах проиграла Бузэрнеску в третьем круге «Ролан Гаррос»