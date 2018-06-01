Свитолина в двух сетах проиграла Бузэрнеску в третьем круге «Ролан Гаррос»

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под четвёртым номером, не смогла пробиться в 1/8 финала, проиграв представительнице Румынии Михаэле Бузэрнеску (31) со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Уроженка Одессы дважды подала навылет, активно выиграла 11 очков и совершила 29 невынужденных ошибок. На счету её соперницы 4 эйса, 31 виннер и 38 неточностей.



За выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции Бузэрнеску поспорит с представительницей США Мэдисон Кис (13).

Хачанов и Касаткина сражаются за 2-ю неделю. Матчи 6-го дня «Ролан Гаррос» Россияне Хачанов и Касаткина, а также Зверев, Джокович, Димитров, Тим, Возняцки, Свитолина и Квитова откроют 3-й круг «Ролан Гаррос».