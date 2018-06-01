Сёстры Уильямс вышли в третий круг «Ролан Гаррос» в парном разряде

Американки Серена и Винус Уильямс (WC) преодолели барьер второго круга в парном разряде на Открытом чемпионате Франции. Они обыграли итальянку Сару Эррани и бельгийку Кирстен Флипкенс со счётом 6:4, 6:2.



Матч длился 1 час 19 минут. Сёстры Уильямс выполнили 3 подачи навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Эррани и Флипкенс 1 эйс, 4 двойные ошибки и 2 упущенных брейк-пойнта.



В третьем круге американки встретятся либо с дуэтом Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания), либо с победительницами матча Ирина Бегу (Румыния) / Ван Цян (Китай) – Петра Мартич (Хорватия) / Мария Саккари (Греция).

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