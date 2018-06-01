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Вердаско: очень рад, что обыграл такого сильного теннисиста, как Димитров

Вердаско: очень рад, что обыграл такого сильного теннисиста, как Димитров
Теннис / Ролан Гаррос 2018

Испанец Фернандо Вердаско поделился эмоциями после выхода в четвёртый круг «Ролан Гаррос». В третьем раунде соревнований 34-летний уроженец Мадрида обыграл пятую ракетку мира болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:4), 6:2, 6:4.

«Я старался играть в свой теннис, концентрируясь на каждом розыгрыше. Нужно отдать должное Григору, который не собирался сдаваться, несмотря на поражение в первых двух сетах. Мне пришлось приложить максимальные усилия для того, чтобы закончить поединок в трёх сетах. Впрочем, я сумел сделать это. Приятно, что мне удалось обыграть такого сильного теннисистка, как Димитров, и выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос», — цитирует испанца пресс-служба ATP.

В четвёртом круге Вердаско встретится с сербом Новаком Джоковичем (20), ранее обыгравшим испанца Роберто Баутиста-Агута (13).

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