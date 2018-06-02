Капитан сборной Италии: лишь несколько игроков сильны так же, как Фоньини

Капитан сборной Италии в Кубке Дэвиса Коррадо Барадзутти оценил игру своего соотечественника Фабио Фоньини.



«Фабио показывает отличный теннис, и видеть его в действии — большое удовольствие. Он обладает набором возможностей, которые могут помочь ему быть всё выше и выше. В частности, больших высот он может добиться и на турнирах «Большого шлема». Лишь несколько игроков так же сильны, как и он. Даже Надаль, не будучи в идеальной форме, проигрывал ему», – цитирует Барадзутти World Tennis USA.



В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Фоньини предстоит встреча с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом. С Надалем Фабио может встретиться на полуфинальной стадии.