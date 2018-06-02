Дель Потро напомнил журналистам, что обыграл Сафина в последнем матче россиянина

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро прокомментировал тот факт, что его победы над французами Жюльеном Беннето и Николя Маю стали для них последними — первый завершил профессиональную карьеру, тогда как второй отказался от выступлений в одиночном разряде.



«Я не знаю. Кроме них был ещё Марат Сафин. Я не ожидал такого решения от них. Впрочем, Жюльен провёл отличную карьеру. Он провёл отличный матч на центральном корте, и вся его семья наблюдала за этим. Для них это будут отличной памятью.



Что касается кортов в Париже, то они значительно улучшились с момента наших тренировок неделю назад. Иногда они бывают несколько медленными из-за дождя и слишком быстрыми из-за жары», – цитирует дель Потро World Tennis USA.



В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции дель Потро встретится с испанцем Альбертом Рамосом-Виньоласом.



Помимо Беннето, Маю и Сафина, последний матч в карьере против аргентинца провёл американец Энди Роддик.