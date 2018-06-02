Бартоли: не хочу, чтобы в матче с Надалем Ришар выглядел смешно

Экс седьмая ракетка мира француженка Марио Бартоли оценила шансы Ришара Гаске (27) на успех в матче третьего круга «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля (1).



«Честно говоря, я не думаю, что у Ришара получится выиграть, и не знаю, где он сможет найти веру в победу. Он должен сыграть в свой лучший теннис, и лишь тогда у него появится малейший шанс. Впрочем, это маловероятно.



Ему понадобится 500 % от Гаске, чтобы огорчить Рафу. Совсем не хочу, чтобы Ришар выглядел смешно перед своими болельщиками», – сказала Бартоли в интервью ITV.



Чемпионат проведёт текстовую трансляцию матча Надаль — Гаске. Начало поединка в 16:00 по московскому времени.