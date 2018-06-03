А. Зверев: не смогу играть, как Федерер или Надаль, поэтому мне нужен свой стиль

Третья ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев рассказал о том, как строится его тренировочный процесс с отцом.



«Тренер — это человек, который помогает тебе обрести уверенность в себе в те моменты, когда её не хватает. Он видит, над чем тебе нужно работать, до того, как это становится серьёзной проблемой. Мой папа отлично справляется с этим на протяжении всех лет работы со мной. Для меня он один из лучших тренеров в мире. Мы всегда работаем над разными элементами игры, в том числе над тактическими. Смотрим последние матчи соперников, пересматриваем мои матчи, отмечаем какие-то моменты.



Мне нужно придерживаться своего стиля игры. Я никогда не смогу показывать такой теннис, как Роджер Федерер или Рафаэль Надаль, так что мне нужен свой способ справляться с разными соперниками. Тренер должен помогать в этом, задавать правильное направление движения», — приводит слова Зверева Tennis World USA.

А. Зверев: я не был лучшим в 14 лет, но мой отец знал, как им стать в 20

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